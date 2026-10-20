KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 111,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'287 Punkten liegt. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'318 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 28,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.32 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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