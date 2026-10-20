KRONES Aktie News: KRONES verliert am Dienstagmittag

Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 111,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'072 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,80 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'189 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 22,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 10,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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