Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 0.0%  SPI 20’216 0.0%  Dow 53’463 0.2%  DAX 26’011.3800 -0.3%  Euro 1 0.3%  EStoxx50 6’445 0.0%  Gold 4’489 -0.7%  Bitcoin 55’667 0.8%  Dollar 0.8 0.2%  Öl 93.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Moderna44811242Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Shein-Aktie: Zölle belasten Wachstum und Gewinn vor Hongkong-IPO
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag
SCHAEFFLER-Aktie fester: Autozulieferer bündelt Kräfte mit CATL aus China für Batteriesysteme
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Aktie im Minus: freenet will Waipu-TV wohl vollständig übernehmen
Suche...
Plus500 Depot

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag kaum bewegt

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Mit einem Kurs von 113,80 EUR zeigte sich die KRONES-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

KRONES
105.19 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Bei der KRONES-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 113,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 31'880 Punkten steht. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,60 EUR aus. Die KRONES-Aktie sank bis auf 113,40 EUR. Bei 113,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 548 Stück.

Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,71 Prozent. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 7,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht

Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur KRONES-Aktie


Bildquelle: Krones
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KRONES AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
29.07.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Etwas fester zur Wochenmitte
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.98 S6HB9U
Short 15’265.48 13.90 S8UB1U
Short 15’837.32 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’392.24 20.08.2026 09:41:32
Long 13’776.09 19.35 S1BOXU
Long 13’467.53 13.64 STBJYU
Long 12’891.14 8.84 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 104.60 1.55% KRONES AG

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.