KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag kaum bewegt

Bei der KRONES-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 113,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 31'880 Punkten steht. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,60 EUR aus. Die KRONES-Aktie sank bis auf 113,40 EUR. Bei 113,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 548 Stück.

Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,71 Prozent. Am 13.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 7,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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