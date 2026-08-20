KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der KRONES-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 113,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'679 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 114,60 EUR. Die KRONES-Aktie sank bis auf 112,80 EUR. Bei 113,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 10'673 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 26,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,80 EUR am 13.07.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 7,03 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,12 EUR. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Mrd. EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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