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19.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag höher
Die Aktie von KRONES zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 106,20 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 106,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'084 Punkten steht. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,20 EUR aus. Bei 106,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 576 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,78 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach unten.
Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,47 EUR ausgeschüttet werden. KRONES veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.38 Mrd. EUR eingefahren.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,89 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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