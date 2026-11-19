Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 105,20 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'752 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 106,40 EUR. Bei 106,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 13'899 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,07 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 1,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,47 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. KRONES liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 9,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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