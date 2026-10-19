KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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19.10.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gibt am Montagvormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 111,60 EUR abwärts.
Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 111,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'476 Punkten steht. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'684 KRONES-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Gewinne von 29,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,08 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,11 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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