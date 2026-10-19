KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag tiefer

Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 112,20 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'355 Punkten steht. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 110,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,00 EUR. Bisher wurden heute 12'917 KRONES-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,52 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,02 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,08 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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