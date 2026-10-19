KRONES Aktie News: KRONES am Mittag in Rot

Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 112,20 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'521 Punkten liegt. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6'703 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 28,52 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Abschläge von 8,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen