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18.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 105,80 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 105,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'018 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,00 EUR nach. Bei 106,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'570 KRONES-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Gewinne von 36,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,47 EUR. KRONES veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1.38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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