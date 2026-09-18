KRONES Aktie News: KRONES behauptet sich am Vormittag

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der KRONES-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 112,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'454 Punkten steht. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 112,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 112,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,40 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 185 Aktien.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,29 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Abschläge von 5,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,11 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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