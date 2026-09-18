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18.09.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES büsst am Freitagnachmittag ein

KRONES Aktie News: KRONES büsst am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 111,00 EUR.

KRONES
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Um 16:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 111,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'233 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 111,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,40 EUR. Bisher wurden heute 6'561 KRONES-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 29,91 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,68 Prozent.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR je Aktie ausschütten. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1.34 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1.32 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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