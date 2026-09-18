KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag seitwärts

Bei der KRONES-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 112,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'487 Punkten steht. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,60 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 112,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,40 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 2'021 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 105,80 EUR fiel das Papier am 13.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 5,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,11 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,18 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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