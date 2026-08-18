KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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18.08.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gibt am Vormittag nach
Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 113,20 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 113,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'283 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 113,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 113,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 684 KRONES-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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