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17.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 106,80 EUR abwärts.
Die KRONES-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 106,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'275 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 106,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'280 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,20 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,47 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 06.11.2026. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.38 Mrd. EUR eingefahren.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,89 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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