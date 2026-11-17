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17.11.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 106,20 EUR.
Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 106,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'284 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 105,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'605 KRONES-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 26,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,47 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.11.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,89 EUR je KRONES-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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