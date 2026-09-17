KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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17.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 113,00 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 113,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'397 Punkten steht. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,20 EUR an. Mit einem Wert von 113,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 276 KRONES-Aktien gehandelt.
Bei 144,20 EUR markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,61 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 6,37 Prozent Luft nach unten.
KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,11 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,18 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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