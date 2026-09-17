KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Das Papier von KRONES konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 113,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'521 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 114,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,20 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 8'892 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Gewinne von 27,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.07.2026 Kursverluste bis auf 105,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,70 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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