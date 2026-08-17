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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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17.08.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagvormittag nordwärts

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagvormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 115,00 EUR zu.

KRONES
107.29 CHF -0.61%
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Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'420 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 116,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,20 EUR. Zuletzt wechselten 1'162 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Gewinne von 25,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 8,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,12 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,18 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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