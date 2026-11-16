KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der KRONES-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 109,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'671 Punkten steht. Bei 110,00 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 109,80 EUR. Bei 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'426 KRONES-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 31,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,60 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 06.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1.38 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,89 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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