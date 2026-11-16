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16.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von KRONES gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 108,60 EUR abwärts.
Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 108,60 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'564 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 108,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 110,00 EUR. Bisher wurden heute 14'818 KRONES-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 32,78 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 5,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,60 EUR je KRONES-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 06.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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