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16.11.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES verbilligt sich am Montagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 109,40 EUR abwärts.
Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 109,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'730 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 109,20 EUR. Bei 110,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 5'424 Aktien.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,81 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 6,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.11.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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