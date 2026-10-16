KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 111,40 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'518 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 111,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 346 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,44 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,08 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,10 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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