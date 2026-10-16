KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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16.10.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von KRONES zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 113,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 113,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'737 Punkten notiert. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18'124 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 21,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 9,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.32 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2026 10,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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