KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag stärker

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 112,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'211 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 113,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 113,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 735 KRONES-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 21,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,11 EUR. Am 29.07.2026 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2026 10,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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