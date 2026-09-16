KRONES Aktie News: KRONES fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 112,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'305 Punkten liegt. Bei 111,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,20 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'156 Stück gehandelt.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 22,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 105,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,11 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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