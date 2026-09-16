Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES fällt am Nachmittag

KRONES Aktie News: KRONES fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 112,20 EUR.

KRONES
105.70 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 112,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'305 Punkten liegt. Bei 111,20 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,20 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'156 Stück gehandelt.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 22,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 105,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,11 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen


Bildquelle: Krones AG
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KRONES AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten