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15.10.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 109,60 EUR.

KRONES
102.90 CHF 1.60%
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Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 109,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'946 Punkten liegt. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 109,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'976 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,84 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 EUR aus. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,10 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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