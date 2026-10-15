KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag schwächer

Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 108,00 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'837 Punkten steht. In der Spitze büsste die KRONES-Aktie bis auf 106,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7'835 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. 33,52 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,20 EUR am 08.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 4,44 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,08 EUR. Am 29.07.2026 äusserte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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