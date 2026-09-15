KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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15.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Vormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 110,20 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 110,20 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'859 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'159 KRONES-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 23,58 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 105,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,99 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,18 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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