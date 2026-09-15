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15.09.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag im Aufwind

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 112,20 EUR.

KRONES
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Das Papier von KRONES konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 112,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'159 Punkten liegt. Bei 112,40 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14'414 KRONES-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,52 Prozent. Bei 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Am 29.07.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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