KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Mittag an Fahrt

Die KRONES-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 110,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'983 Punkten notiert. Bei 111,00 EUR erreichte die KRONES-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'447 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 4,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,23 EUR gegenüber 2,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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