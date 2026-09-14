KRONES Aktie News: KRONES büsst am Vormittag ein

Die KRONES-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 112,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'599 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 112,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'302 KRONES-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 105,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,11 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1.34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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