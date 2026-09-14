KRONES Aktie News: KRONES verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 111,60 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'143 Punkten steht. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,00 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 8'575 Stück.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 29,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 5,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 2,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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