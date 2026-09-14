KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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14.09.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von KRONES
Die Aktie von KRONES gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 111,20 EUR.
Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 111,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'187 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 111,00 EUR. Mit einem Wert von 112,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'822 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,68 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. KRONES gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je KRONES-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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