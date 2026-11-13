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13.11.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 110,60 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 110,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'697 Punkten notiert. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 110,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,80 EUR. Bisher wurden heute 216 KRONES-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 144,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR je Aktie ausschütten. KRONES gewährte am 06.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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