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13.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 110,20 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 110,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'654 Punkten steht. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 109,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10'962 KRONES-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 23,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.11.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.38 Mrd. EUR gegenüber 1.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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