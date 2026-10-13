KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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13.10.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 105,80 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'047 Punkten liegt. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 106,40 EUR. Bei 105,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 6'494 Stück.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 36,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 103,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.34 Mrd. EUR gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,11 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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