KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gesucht

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 115,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'293 Punkten steht. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,60 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82 KRONES-Aktien.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,96 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.07.2026 bei 105,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 8,32 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 10,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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