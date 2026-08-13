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13.08.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag im Plus

KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die KRONES-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 115,20 EUR.

KRONES
107.28 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 115,20 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'327 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 116,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'324 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2026 auf bis zu 105,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,16 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,12 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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