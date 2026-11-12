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12.11.2026 16:29:00
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 111,40 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 111,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'765 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7'397 KRONES-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 103,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.11.2026 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 EUR je KRONES-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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