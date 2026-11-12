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12.11.2026 12:29:00
KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Donnerstagmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 112,80 EUR.
Das Papier von KRONES legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 112,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'171 Punkten steht. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 112,80 EUR. Bei 112,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 3'886 Stück.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,84 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,20 EUR am 08.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 8,51 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,60 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. KRONES liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,89 EUR je KRONES-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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