KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'054 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die KRONES-Aktie bei 106,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 523 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,20 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 103,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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