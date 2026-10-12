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12.10.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit roter Tendenz

KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von KRONES gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 105,20 EUR abwärts.

KRONES
97.70 CHF -0.88%
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Die KRONES-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 105,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'071 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 104,00 EUR. Mit einem Wert von 106,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17'398 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,20 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,90 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 EUR aus. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,11 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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