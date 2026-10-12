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12.10.2026 12:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit negativen Vorzeichen

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 104,80 EUR.

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Um 12:28 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 104,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'027 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'818 KRONES-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (103,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 EUR aus. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 10,11 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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