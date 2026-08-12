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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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12.08.2026 09:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag nahe Vortagesniveau

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von KRONES hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die KRONES-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 115,80 EUR.

KRONES
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Die KRONES-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 115,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 32'287 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 116,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 386 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 144,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.07.2026 erreicht. Abschläge von 8,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 EUR aus. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones
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