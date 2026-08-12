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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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12.08.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 115,40 EUR.

KRONES
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Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 115,40 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'430 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'141 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,12 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Krones AG
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