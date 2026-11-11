KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 111,00 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'253 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 112,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'304 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 144,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 29,91 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 103,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 06.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Mrd. EUR – ein Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,89 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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