KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 112,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'055 Punkten notiert. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 13'649 Stück.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (103,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 8,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,80 EUR aus. Am 06.11.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Mrd. EUR – ein Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KRONES 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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