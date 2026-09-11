KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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11.09.2026 09:29:00
KRONES Aktie News: KRONES steigt am Freitagvormittag
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 113,40 EUR nach oben.
Das Papier von KRONES legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 113,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'617 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 113,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 252 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 144,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 6,70 Prozent wieder erreichen.
KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,11 EUR aus. Am 29.07.2026 lud KRONES zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 EUR in den Büchern gestanden. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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