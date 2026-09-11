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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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11.09.2026 16:29:00

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Nachmittag an Fahrt

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 112,80 EUR.

KRONES
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 112,80 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'613 Punkten liegt. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'461 KRONES-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR an. Gewinne von 27,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.07.2026 (105,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 6,21 Prozent sinken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,11 EUR belaufen. KRONES liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,18 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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